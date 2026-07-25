Mastantuono ha aperto alla Fiorentina, Paratici studia la formula, il Real vuole un prestito secco

La Fiorentina è interessata a Franco Mastantuono del Real Madrid, ma l'operazione non è semplice

La Fiorentina deve prendere almeno 3 esterni da qui alla fine del mercato la società viola sta cercando i profili giusti sul mercato. Uno di questi è Franco Mastantuono, argentino classe 2007 di proprietà del Real Madrid. Il club spagnolo vuole mandare a far giocare il calciatore che piace tantissimo a Fabio Paratici. Il direttore sportivo viola sta studiando una soluzione che possa accontentare tutti, il Real vorrebbe cedere Mastantuono solo in prestito secco mentre la Fiorentina preferirebbe una formula con bonus, opzioni e premi di valorizzazione. L'operazione non è semplice, la Fiorentina non è l'unico club sul giocatore che ha aperto all'ipotesi Firenze.