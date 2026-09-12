Mastantuono da record: supera Messi, è il più giovane argentino a segnare una tripletta in Europa
Il talento della Fiorentina scrive la storia: nessun argentino aveva mai realizzato tre gol così giovane nei top 5 campionati europei
A cura di Chiara Arcioni
12 settembre 2026 16:05
Franco Mastantuono entra nella storia del calcio argentino. Con la tripletta realizzata contro il Venezia, il talento della Fiorentina ha stabilito un nuovo record nei cinque principali campionati europei. Il classe 2007 è infatti diventato il più giovane argentino di sempre a segnare tre gol in una singola partita nei top 5 campionati europei, superando un record che apparteneva addirittura a Lionel Messi.
Una serata da incorniciare per Mastantuono, protagonista assoluto nel 4-2 con cui la Fiorentina ha conquistato la prima vittoria stagionale.