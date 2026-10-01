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Mastantuono: “Da quando sono alla Fiorentina ho cambiato vita. Mi sto godendo questo momento”

Le parole di Mastantuono dall’Argentina

A cura di Andrea Pagni
01 ottobre 2026 11:28
Mastantuono: “Da quando sono alla Fiorentina ho cambiato vita. Mi sto godendo questo momento” - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervistato dai media argentini dal ritiro dell'Albiceleste, Franco Mastantuono parla così dell'esclusione dall'ultimo Mondiale e della sua rinascita con la maglia della Fiorentina. Questo uno stralcio delle sue parole:È stato brutto restare fuori dal Mondiale, ma ho tifato sempre per l'Argentina. Hanno disputato un torneo straordinario e hanno reso orgogliosi tutti gli argentini. Adesso inizia un nuovo percorso, mi sento bene e spero di potermi conquistare un'opportunità, continuando a lavorare per questa nazionale"."Scaloni mi concede molta libertà di giocare e lo ringrazio per questo. Da quando sono arrivato in Italia e ho cambiato vita mi sento molto bene e mi sto godendo questo momento". Lo riporta fantagazzetta.it

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