Mastantuono: “Da quando sono alla Fiorentina ho cambiato vita. Mi sto godendo questo momento”
Le parole di Mastantuono dall’Argentina
Intervistato dai media argentini dal ritiro dell'Albiceleste, Franco Mastantuono parla così dell'esclusione dall'ultimo Mondiale e della sua rinascita con la maglia della Fiorentina. Questo uno stralcio delle sue parole:È stato brutto restare fuori dal Mondiale, ma ho tifato sempre per l'Argentina. Hanno disputato un torneo straordinario e hanno reso orgogliosi tutti gli argentini. Adesso inizia un nuovo percorso, mi sento bene e spero di potermi conquistare un'opportunità, continuando a lavorare per questa nazionale"."Scaloni mi concede molta libertà di giocare e lo ringrazio per questo. Da quando sono arrivato in Italia e ho cambiato vita mi sento molto bene e mi sto godendo questo momento". Lo riporta fantagazzetta.it