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Mastantuono, arriva la chiamata dell’Argentina: il viola convocato per i prossimi impegni con la nazionale

Il talento della Fiorentina vestirà la maglia dell’Albiceleste durante la prossima sosta per le Nazionali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 22:49
Mastantuono, arriva la chiamata dell’Argentina: il viola convocato per i prossimi impegni con la nazionale - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Franco Mastantuono è stato convocato dall’Argentina per i prossimi impegni della Nazionale. Una chiamata che arriva pochi giorni dopo la prestazione da protagonista con la Fiorentina, con la tripletta realizzata contro il Venezia che ha trascinato i viola alla prima vittoria stagionale. La lista completa:

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