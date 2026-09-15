Mastantuono, arriva la chiamata dell’Argentina: il viola convocato per i prossimi impegni con la nazionale
Il talento della Fiorentina vestirà la maglia dell’Albiceleste durante la prossima sosta per le Nazionali
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 22:49
Franco Mastantuono è stato convocato dall’Argentina per i prossimi impegni della Nazionale. Una chiamata che arriva pochi giorni dopo la prestazione da protagonista con la Fiorentina, con la tripletta realizzata contro il Venezia che ha trascinato i viola alla prima vittoria stagionale. La lista completa: