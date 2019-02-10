Massimo Ferrero: "La Sampdoria non è in vendita, non a quelle cifre. E' solo gente che vuole farsi pubblicità..."

Il presidente attuale della Sampdoria Massimo Ferrero ha smentito all'Ansa la possibilità una trattativa con una cordata (della quale farebbe parte anche l'ex Gianluca Vialli) per la cessione del club...

Il presidente attuale della Sampdoria Massimo Ferrero ha smentito all'Ansa la possibilità una trattativa con una cordata (della quale farebbe parte anche l'ex Gianluca Vialli) per la cessione del club blucerchiato: "Ho letto anche io stamattina, ma la Sampdoria non è in vendita, non a quelle cifre. E' solo gente che vuole farsi pubblicità. Questo è un gioiello, tanto più che abbiamo preso anche lo stadio".