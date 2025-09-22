Masini rassicura: “Pioli è l’uomo giusto per la Fiorentina, troverà la quadra. Le due punte mi impensieriscono”.

Il cantante e tifoso viola,Marco Masini, ha parlato durante l’edizione odierna del Pentasport dell’inizio della stagione della Fiorentina.

Marco Masini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato quanto visto contro il Como e l’avvio difficile della stagione della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ieri abbiamo giocato i primi 30’ sul piano agonistico meglio delle ultime partite ma dando sempre l’idea di essere disorganizzati. Quando il Como aggrediva noi avevamo paura di tenere il pallone e di palleggiare. Si avvertiva paura, che poi è venuta fuori nel secondo tempo. Sono titubante sulle due punte perchè mi danno l’idea di perdere 1/2 uomini soprattutto in fase di raccordo. È vero che Kean con Retegui si è trovato bene ma ricordiamoci che giocavamo con Israele e abbiamo preso 4 gol. Ho piena fiducia in Pioli e credo che sia l’uomo giusto per trovare la quadra”.