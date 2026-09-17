Masini: “Il mancato red carpet a Venezia? Giocava la Fiorentina. È un amore che non si può cambiare"

Marco Masini ha parlato a lungo del suo legame speciale con la Fiorentina

Marco Masini è stato l'ospite della prima puntata del vodcast di Adnkronos. Il cantautore fiorentino si è raccontato tra musica, carriera e alcuni momenti della sua vita, condividendo anche curiosità e aneddoti della sua lunga esperienza. Nel corso dell'intervista c'è stato spazio anche per la sua grande passione per la Fiorentina. Masini ha raccontato il suo forte legame con la Viola e con i colori della sua città, ricordando alcuni episodi legati alla sua fede per la squadra.

Tra questi, anche un aneddoto particolarmente curioso legato alla Mostra del Cinema di Venezia: Masini ha infatti raccontato di aver rinunciato al red carpet per poter seguire la partita della Fiorentina. Un episodio che racconta bene quanto sia forte il suo legame con la squadra viola. Di seguito, le sue parole:

“Tifare purtroppo per la Fiorentina è una sofferenza continua. Però è un’imperfezione perfetta, perché è proprio la chiara forma d’amore che non si può cambiare”.

Masini ha parlato anche del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola, dicendosi soddisfatto della scelta. Il cantautore ha sottolineato in particolare la garra e la personalità che contraddistinguono l'allenatore, caratteristiche che, secondo Masini, possono rappresentare un elemento importante per la Fiorentina:

“Sono contentissimo sia tornato perché ha quella giusta garra e quel modo di fare che in questo momento è importante per un gruppo di giovani, molto giovani”.



