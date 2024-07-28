Mascherano: "Problema lombare per Beltran, forse ci ho messo troppo per fare il cambio"

E’ uscito infortunato durante Argentina-Iraq di ieri, Lucas Beltran. Ha ricevuto un duro colpo alla mezz’ora, è rimasto in campo una decina di minuti prima di essere sostituito al 45′. Del suo cambio...

E’ uscito infortunato durante Argentina-Iraq di ieri, Lucas Beltran. Ha ricevuto un duro colpo alla mezz’ora, è rimasto in campo una decina di minuti prima di essere sostituito al 45′. Del suo cambio ha parlato anche il ct dell’Albiceleste Olimpica, Javier Mascherano: “Beltran si è sentito indurire. Pensavamo di poterlo curare. È un problema lombare, non aveva mostrato alcun sintomo. Forse ho impiegato troppo tempo per fare il cambio, non volevo. Ho sprecato una finestra per il cambio prima della fine del primo tempo e non ho aiutato la squadra”.

TMW, IL TOTTENHAM GUARDA IN CASA FIORENTINA PER SOSTITUIRE EMERSON: IDEA KAYODE

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