Di Marzio, pronto triplo colpo. Vicini anche Diallo e Diaz del Real Madrid

La Fiorentina prende forma. Dopo Bruno Gaspar in arrivo altri due colpi di mercato da Monaco e Real Madrid. Come riportato da..

Come riportato da Sky Speciale Calciomercato, la Fiorentina sarebbe pronta a mettere a segno tre importanti colpi di mercato. Il primo, come già anticipato, sarebbe Bruno Gaspar, terzino destro portoghese del 1993. In difesa si pensa invece a Diallo, giovane e interessante calciatore del Monaco. In questo caso, come riportato direttamente da Di Marzio, la Fiorentina sarebbe fortemente interessata. L'ultimo nome è quello di Mariano Diaz, classe '94 di proprietà del Real Madrid. Il giovane attaccante arriverebbe per 6 milioni e il club spagnolo avrebbe il diritto di ricompra.