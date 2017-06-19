Di Marzio: "Pronta offerta della Juventus per Bernardeschi, l'agente è aperto alla trattativa"

Come riportato da Gianluca Di Marzio la Fiorentina e la Juventus sarebbero vicini a un accordo per Bernardeschi. La cifra dell'operazione..

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Calciomercato la Juventus avrebbe pronta un'offerta importante per Federico Bernardeschi. L'agente del numero 10 viola avrebbe già incontrato il club di Torino. I bianconeri offrono alla Fiorentina 40 milioni piú bonus, che farebbero arrivare la cifra vicino ai 50 milioni richiesti dai viola.