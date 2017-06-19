Di Marzio: "Pronta offerta della Juventus per Bernardeschi, l'agente è aperto alla trattativa"
Come riportato da Gianluca Di Marzio la Fiorentina e la Juventus sarebbero vicini a un accordo per Bernardeschi. La cifra dell'operazione..
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 23:29
Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Calciomercato la Juventus avrebbe pronta un'offerta importante per Federico Bernardeschi. L'agente del numero 10 viola avrebbe già incontrato il club di Torino. I bianconeri offrono alla Fiorentina 40 milioni piú bonus, che farebbero arrivare la cifra vicino ai 50 milioni richiesti dai viola.