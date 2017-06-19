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Di Marzio: "Pronta offerta della Juventus per Bernardeschi, l'agente è aperto alla trattativa"

Come riportato da Gianluca Di Marzio la Fiorentina e la Juventus sarebbero vicini a un accordo per Bernardeschi. La cifra dell'operazione..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 23:29
Di Marzio: "Pronta offerta della Juventus per Bernardeschi, l'agente è aperto alla trattativa" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Calciomercato la Juventus avrebbe pronta un'offerta importante per Federico Bernardeschi. L'agente del numero 10 viola avrebbe già incontrato il club di Torino. I bianconeri offrono alla Fiorentina 40 milioni piú bonus, che farebbero arrivare la cifra vicino ai 50 milioni richiesti dai viola.

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