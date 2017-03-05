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Di Marzio: Fiorentina fa follie a Belgrado. Acquistati Milenkovic e Vlahovic e le cifre sono importanti…

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Di Marzio: Fiorentina fa follie a Belgrado. Acquistati Milenkovic e Vlahovic e le cifre sono importanti…

Redazione

5 Marzo · 21:03

Aggiornamento: 5 Marzo 2017 · 21:03

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La Fiorentina è vicina a chiudere due operazioni di mercato: secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, Pantaleo Corvino starebbe infatti per portare a Firenze Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, calciatori del Partizan Belgrado. Entro i prossimi sette giorni verrà messa nero su bianco l’intesa: per il difensore classe ’97 accordo sulla base di 5 milioni di euro più il 15% della cifra di una futura cessione, mentre l’attaccante classe ‘2000 verrà comprato per un 1,5 milioni di euro, ma bisognerà aspettare fino al 2018 per vederlo alla Fiorentina.

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