Di Marzio, Fiorentina ai dettagli per il classe '99 Amar Kasse. Il calciatore...

Come confermato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è ai dettagli per il giovane Amar Kasse, classe 1999

Un nuovo colpo ormai in dirittura d'arrivo per la Fiorentina. La viola infatti sta tesserando Amar Kasse, centrocampista senegalese classe 99 che a dicembre 2015 fece uno stage con il Parma. Ora invece lo stage con la Fiorentina, superato, anche se rimangono da risolvere le ultime pratiche burocratiche legate al permesso di soggiorno. Ieri il giocatore era Milano dove ha incontrato anche Corvino. E a breve potrebbe essere ufficialmente un nuovo rinforzo per la Fiorentina.

Fonte: gianlucadimarzio.com