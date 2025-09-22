Martorelli: "Situazione di disagio e mancata autostima in casa Fiorentina, ambiente complicato"

Giocondo Martorelli: "L'ambiente di Firenze diventa complicato quando non arrivano i risultati

Giocondo Martorelli, uomo di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb in merito a Fiorentina-Como.

"Brutta partita per i viola. Il Como ha meritato la vittoria. Questa sconfitta in casa per la Fiorentina non ci voleva, viene a crearsi una situazione di disagio e autostima che viene a mancare. C'è già stata una piccola contestazione dei tifosi. Conosco l'ambiente a Firenze, so quanto è complicato quando non arrivano i risultati. Il Como ha fatto un'ottima partita e ha meritato di vincere".