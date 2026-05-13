Martinelli ha convinto tutti: la Sampdoria pensa a un prestito anche per la prossima stagione
Il classe 2006 era arrivato a gennaio, e in questi mesi è stato decisivo per la salvezza della società ligure
Arrivato in prestito alla Sampdoria nell'ultimo mercato invernale, Tommaso Martinelli sembra aver convinto tutta la dirigenza blucerchiata, tanto è vero che, come riporta l'edizione di Genova de La Repubblica, il rapporto tra la società ligure e il portiere della Fiorentina, potrebbe continuare anche nella prossima stagione, sempre in prestito.
Una seconda parte di stagione di alto livello per il classe 2006, che in 16 presenze ha ottenuto ben 7 clean sheet e 16 gol subiti, risultando anche un fattore nella salvezza della Sampdoria.
Adesso il ragazzo di proprietà della Fiorentina tornerà alla casa base, dove è ancora tutto così incerto, a partire dalla situazione allenatore: quello che è certo però, è che in caso di prestito per un altro anno, la Sampdoria sembra essere la squadra più avanti di tutte.