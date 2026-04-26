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Marotta: "Inter lo scorso anno penalizzata. Non abbiamo elenco di arbitri, forti della nostra correttezza"

Queste le parole di Giuseppe Marotta sulle indagini della Procura di Milano sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi e sul suo presunto favoreggiamento all'Inter.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 21:35
Marotta: "Inter lo scorso anno penalizzata. Non abbiamo elenco di arbitri, forti della nostra correttezza" -
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Ansa riporta le parole del principale dirigente dei nerazzurri.

Abbiamo appreso queste notizie dalla stampa e siamo meravigliati. Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e arbitri non graditi, assolutamente no". Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, commenta così ai microfoni di Dazn l'inchiesta per frode sportiva della Procura di Milano che ha portato il designatore arbitrale Rocchi, indagato, ad autosospendersi. "La scorsa stagione abbiamo avuto decisioni avverse, alcune acclarate. Nella gara inter-Roma non ci è stato dato un rigore che poteva essere determinante. Ma al di là di questo siamo forti della nostra correttezza. Giocatori, squadra e società: siamo tutti molto tranquilli".

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