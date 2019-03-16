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Marko Pjaca, ieri è stato eseguito l'intervento per ricostruire il legamento al ginocchio…

Marko Pjaca, è stato operato ieri a Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio subita la scorsa settimana in allenamento. L'intervento effettua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2019 14:12
Marko Pjaca, ieri è stato eseguito l'intervento per ricostruire il legamento al ginocchio… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Marko Pjaca, è stato operato ieri a Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio subita la scorsa settimana in allenamento. L'intervento effettuato dal professor Mariani a Villa Stuart, secondo quanto reso noto dalla Fiorentina, dove il giocatore è di proprietà della Juventus è in prestito fino a giugno, è perfettamente riuscito. Già da oggi Pjaca comincerà le cure di fisioterapia e riabilitative.

Fonte: La Nazione

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