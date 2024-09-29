Mario Gila pensa ancora sulla Fiorentina: "Meritavamo di più, i risultati fuori casa non stanno arrivando"

Mario Gila, difensore della Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così del match contro il Torino: “Dobbiamo essere fiduciosi del lavoro che stiamo facendo come squadra, sappiamo che i risultati fuor...

Mario Gila, difensore della Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così del match contro il Torino: “Dobbiamo essere fiduciosi del lavoro che stiamo facendo come squadra, sappiamo che i risultati fuori casa non stanno arrivando, ma dobbiamo proseguire così e prima o poi invertiremo il trend. Contro la Fiorentina meritavamo di più, speriamo di vincere oggi. Sono contento del lavoro che sto facendo, sento di poter aiutare tanto la squadra”.

FIORENTINA ULTIMA IN CLASSIFICA PER RISULTATI A FINE PRIMO TEMPO

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