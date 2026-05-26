Marinozzi: "Grosso intriga, rappresenta un cambiamento. Vanoli ha fatto errori di comunicazione"
Andrea Marinozzi commenta le voci su Fabio Grosso candidato principale a sedersi sulla panchina della Fiorentina al posto di Paolo Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 21:48
Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato la stagione appena conclusa in Serie A soffermandosi anche sul futuro della Fiorentina.
“Per la Fiorentina è forte l’idea Grosso, che secondo me può rappresentare un cambiamento. L’idea di cambiare ci sta, soprattutto se si va su un allenatore scelto più da Paratici.”
Su Paolo Vanoli:
“Ha fatto bene, anche se ha commesso diversi errori di comunicazione”.
Infine, un passaggio anche su Daniele De Rossi:
“Lo vedrei bene ovunque, ma mi piacerebbe rivederlo ancora al Genoa”.