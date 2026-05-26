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Marinozzi: "Grosso intriga, rappresenta un cambiamento. Vanoli ha fatto errori di comunicazione"

Andrea Marinozzi commenta le voci su Fabio Grosso candidato principale a sedersi sulla panchina della Fiorentina al posto di Paolo Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 21:48
Marinozzi: "Grosso intriga, rappresenta un cambiamento. Vanoli ha fatto errori di comunicazione" -
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Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato la stagione appena conclusa in Serie A soffermandosi anche sul futuro della Fiorentina.

Per la Fiorentina è forte l’idea Grosso, che secondo me può rappresentare un cambiamento. L’idea di cambiare ci sta, soprattutto se si va su un allenatore scelto più da Paratici.”

Su Paolo Vanoli:
Ha fatto bene, anche se ha commesso diversi errori di comunicazione”.

Infine, un passaggio anche su Daniele De Rossi:
Lo vedrei bene ovunque, ma mi piacerebbe rivederlo ancora al Genoa”.

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