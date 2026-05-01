Marinozzi difende Vanoli su Braschi: "Non fa giocare i giovani? Nella stessa partita Balbo era titolare"

Andrea Marinozzi, noto telecronista e opinionista, ha difeso la Fiorentina e Paolo Vanoli per il mancato esordio di Braschi in Serie A nel corso di una puntata di L'Ascia Raddoppia su Cronache di Spogliatoio

Andrea Marinozzi, noto telecronista e opinionista, ha difeso la Fiorentina e Paolo Vanoli per il mancato esordio di Braschi in Serie A nel corso di una puntata di L'Ascia Raddoppia su Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole:

"La Fiorentina di Galloppa è prima nel campionato primavera. Nell'ultima settimana ho letto diversi attacchi a Vanoli e il club perché non ha giocato Braschi. Mancavano Kean e Piccoli, ha giocato Gudmundsson falso 9 Braschi si è scaldato ma non è entrato. Ed è diventato un caso: 'Ah ma non si fa giocare i giovani, eh ma la Fiorentina non punta sui giovani.' Calma. Non bisogna fare la caccia a chi non li fa giocare una volta. Anche perché nella stessa partita c'era Balbo, coetaneo di Braschi, che era titolare. Nonostante la situazione difficile la Fiorentina ha fatto esordire diversi giovani.

Poi Vanoli in questo momento punta a migliorare il suo CV, sa che non resterà a Firenze e non ha l'obbiettivo di far crescere Braschi ma di pensare a se stesso. Infatti in conferenza cita Balbo. Non bisogna puntare il dito contro chi non fa giocare un ragazzo."