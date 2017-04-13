Marino: "Mettere una clausola è come fissare il prezzo di un tradimento. Poi non c'è da meravigliarsi"

A Napoli non volevo metterle, sono uno strumento a favore dei giocatori

Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Clausole rescissorie? A Napoli non volevo metterle, poi hanno fatto altre scelte dopo il mio addio. È come stabilire il prezzo di un tradimento, e non devo meravigliarmi se questo tradimento poi avviene. È uno strumento a favore dei giocatori".