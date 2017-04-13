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Marino: "Mettere una clausola è come fissare il prezzo di un tradimento. Poi non c'è da meravigliarsi"

A Napoli non volevo metterle, sono uno strumento a favore dei giocatori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2017 11:38
Marino: "Mettere una clausola è come fissare il prezzo di un tradimento. Poi non c'è da meravigliarsi" -
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Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Clausole rescissorie? A Napoli non volevo metterle, poi hanno fatto altre scelte dopo il mio addio. È come stabilire il prezzo di un tradimento, e non devo meravigliarmi se questo tradimento poi avviene. È uno strumento a favore dei giocatori".

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