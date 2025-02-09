Marino: "L'Inter punterà al riscatto dopo la sconfitta di giovedì. Fiorentina e Milan migliori sul mercato"

L'ex calciatore, Pasquale Marino, ha commentato le operazioni di mercato effettuate dai diversi club di Serie A e sul match di lunedì sera tra Inter e Fiorentina a San Siro. Queste le sue parole:"Il m...

L'ex calciatore, Pasquale Marino, ha commentato le operazioni di mercato effettuate dai diversi club di Serie A e sul match di lunedì sera tra Inter e Fiorentina a San Siro. Queste le sue parole:

"Il miglior mercato della Serie A? Il Milan ha fatto dei movimenti importanti e migliorato l’organico. Come la Fiorentina che ha preso calciatori importanti. Inter-Fiorentina? Vedremo un’Inter diversa che vorrà riscattare la prestazione dell’altra volta. Ha la forza per reagire”.

Corriere della Sera: “Bove ospite a Sanremo. Presenterà una canzone nella serata finale”

https://www.labaroviola.com/corriere-della-sera-bove-ospite-a-sanremo-presentera-una-canzone-nella-serata-finale/288281/