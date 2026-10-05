Marianella: "A Gennaio prenderei solo un centrocampista di quantità. Paratici ha fatto un lavoro super"

L'intervento di Massimo Marianella all'interno del palinsesto di Radio Firenze Viola sulla sosta per le nazionali che è agli sgoccioli

Massimo Marianella è stato intercettato dai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Palla al centro".

Ecco le parole del commentatore di Sky Sport sui temi di casa Fiorentina

Sui cross che scarseggiano:

"Finché nel calcio moderno si giocherà con gli esterni col piede invertito hai obbligatoriamente meno cross rispetto a quando c'erano le ali tradizionali. Devi sperare che questi cross ti arrivano dagli esterni di difesa. Valdepenas può sicuramente farlo, Jimenez forse su Dodò arrendiamoci"

Sulla ripresa del campionato:

"Io a Valdepenas non rinuncerei. L'idea di Viery come esterno di difesa è una di quelle che mi è piaciuta meno. Se devo scegliere un centrale da adattare in fascia sceglierei Ranieri che l'esterno sinistro lo ha fatto per una stagione quando è andato via in prestito. Mi piace tantissimo Valdepenas, credo possa avere uno sviluppo di carriera straordinario. L'idea di dire a Gennaio di prendere un terzino sinistro non mi appartiene,sta per tornare Parisi. Fino ad allora con Ranieri che può tamponare, darei fiducia a Valdepenas e lascerei perdere Joao Mario a sinistra"

Sul mercato a Gennaio:

"Io prenderei un solo giocatore, un centrocampista di recupero palla dinamico. Io penso che Oulai e Fagioli possano serenamente giocare assieme. Oulai deve fare il giocatore che va a pressare, che chiude gli spazi e recupera i palloni con Fagioli chiamato a pitturare calcio. Anche in questa ottica serve un centrocampista di quantità. Ndour a me piace moltissimo anche come persona. Ha potenzialità per essere il perfetto centrocampista moderno ma non le ha ancora sfruttate tutte. E' un giocatore destinato a diventare molto più forte di quello che è ma è un percorso che ha iniziato ma va un pochino a rilento. Io accanto a Oulai e Fagioli metterei Atta. Tra Pellegrino e Beto io onestamente alla lunga preferirei Beto se capisce che sul contratto non c'è scritto che deve fare gol anche non in rovesciata. E' un giocatore che ha l'esperienza e la fisicità e la visione che può dare la profondità giusta alla squadra. Mi piace molto Pellegrino che ho visto dal vivo ed ha un grande spirito ed è un lottatore però alla lunga penso che Beto possa essere una garanzia maggiore"

Sul mercato svolto in estate:

"La squadra ha un talento straordinario, Paratici ha fatto un lavoro davvero super se vai a leggere i numeri. Ha abbassato il monte ingaggi in maniera significativa, ha ringiovanito la rosa, ha dato qualità. Ha dato in mano all'allenatore una squadra per cui non solo si può fare risultati ma ci si può divertire molto. La sensazione è estremamente positiva"

Sull'ultima spiaggia di De Rossi:

"Temo che possa esserlo. Lo trovo un meraviglioso uomo di calcio e un buonissimo allenatore che ha fatto bene. Ora è in evidente difficoltà, se la Fiorentina dovesse espugnare Genova è difficile rivederlo in panchina. Io ammiro le squadre che sanno andare con la loro scelta, temo che lo possa essere. L'ambiente sarà particolarmente caldo, non scopro niente perché lo è abitualmente a Genova. Credo che per il Genoa questa possa essere una partita molto significativa per la stagione ma la Fiorentina è più forte. E se sei più forte la differenza lo fa essere più forte e non chi stilla di più sugli spalti. La Fiorentina è favorita perché è più forte e sta dimostrando di seguire una strada"