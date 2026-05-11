Maresca: “I campionati sono finiti e mi sto ancora riposando. Futuro in Italia? Mi so adattare ovunque”

Maresca ha parlato del proprio futuro

Oggi era presente Maresca, all’evento Premio Nazionale Telenord di Gianni Di Marzio e ha parlato così: “Siamo a maggio, i campionati sono finiti, sto riposando e cercando di prepararmi. Sono stato ovunque nella mia carriera, sono stato bene in quattro paesi diversi, mi so adattare. L'ultima esperienza è stata in Inghilterra, vediamo la prossima. De Rossi ha fatto un ottimo lavoro al Genoa, sono contento per lui. Credo che ci siano tanti allenatori bravi in giro: è solamente questione di trovare l'ambiente giusto che ti faccia lavorare al meglio”