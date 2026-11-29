Marelli sicuro: "Regolare il gol dell'Udinese, Kabasele in fuorigioco ma non tocca il pallone"

"Questa rete a mio parere andava convalidata perché la posizione di Kabasele è totalmente ininfluente sul gol"

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a Dazn in merito all'episodio del gol annullato all'Udinese nel corso della ripresa del match contro la Fiorentina. Questa la sua analisi:

"Probabilmente sul tiro di Solet è stata valutata la posizione di Kabasele che effettivamente è in fuorigioco. Ma diventa attivo? Dalle immagini è stato considerato attivo sul tiro di Solet ma in realtà non c'è tocco del calciatore sul pallone, non sfiora neanche il pallone che finisce in rete per una deviazione di Christensen. Il contatto con Ndour non c'è, è il viola che lo tiene. Questa rete a mio parere andava convalidata perché la posizione di Kabasele è totalmente ininfluente sul gol". Lo riporta TMW