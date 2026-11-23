Marelli conferma: "Mastantuono anticipa Kouadio, che lo tocca sul ginocchio: c'è il contatto"

Sull'1-0 per il Monza manca un rigore per la Fiorentina

Episodio arbitrale che fa discutere nella sfida tra Monza e Fiorentina. Sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, i viola avrebbero potuto beneficiare di un calcio di rigore per un contatto in area tra Kouadio e Franco Mastantuono. L'arbitro, però, ha lasciato proseguire il gioco, senza assegnare il penalty.

A chiarire l'episodio è stato Luca Marelli, intervenuto durante la diretta di DAZN per analizzare la dinamica dell'azione: "C’è il contatto, Mastantuono anticipa nettamente Kouadio che lo tocca sul ginocchio. Il VAR non ha ritenuto che l’entità fosse così forte da intervenire per cui resta la decisione di campo. Decisione che però è dubbia”