Mareggini: “Lezzerini al posto di De Gea? Sono sereno, ha accumulato esperienza in campi difficili”

L’ex portiere gigliato Mareggini- più di cinquanta presenze in maglia viola – interpellato a “palla al centro”, in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così relativamente all’atteso incontro di domani, dove la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia a Białystok, in Polonia.

Temperatura: “A -8° è dura, una volta si usava l’olio canforato per scaldare le cosce o addirittura un goccino di grappa (ride, ndr). Facendo il portiere a me è capitato di tutto. Ho giocato tuffandomi sulla neve. Sicuramente domani farà freddo, a -8° sarà ancora più difficile; almeno tecnologicamente ci sono degli indumenti che fanno miracoli. Per questo sono fiducioso.”

Il forfait di De Gea: “Ha avuto una sublussazione del dito, vi posso dire con certezza che con un infortunio del genere si può giocare tranquillamente. Ovviamente il rischio di frattura ci poteva essere nel caso in cui avesse giocato anche domani. Capisco la preoccupazione, ma lunedì De Gea sarà regolarmente in campo.

Lezzerini titolare: “Da una parte sono sereno dall’altra meno perché non gioca partite da tanto tempo, però va detto che ha tanta esperienza e l’ha fatta sui campi di Serie B e in squadre anche difficili. Io poi patteggio sempre per il portiere italiano oltre ad averlo avuto nella nazionale giovanile. E’ un ragazzo che si sa adattare, applicato e che ha fatto una buonissima carriera. Non sono preoccupato, ovviamente avere De Gea sarebbe stato il massimo, però non siamo assolutamente davanti a uno sprovveduto, sebbene il fatto di non aver giocato comunque non aiuta. Però sappiamo che queste situazioni possono accadere. Anche Martinelli fece un errore in Conference. Ora invece è alla Sampdoria e sta facendo benissimo”.