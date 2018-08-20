Mareggini: "Lafont? Sottil mi ha detto che in allenamento non riescono a segnargli"

Gianmatteo Mareggini, preparatore dei portieri dell'Italia dall'Under 15 all'Under 19, ha parlato di Lafont a Radio Bruno: "Ho sentito Sottil: mi ha detto che è fortissimo e che in allenamento non rie...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2018 20:36

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