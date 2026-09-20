Marcolin elogia Vanoli: "Ha bruciato le tappe, ha dato subito senso di appartenenza ed equilibrio a centrocampo"

L'ex allenatore ed opinionista Dario Marcolin elogia Vanoli e il suo rientro sulla panchina della Fiorentina dopo il disastro di Fabio Grosso.

E' intervenuto nel pre partita di DAZN l'opinionista Dario Marcolin. Queste le sue parole: "L'impatto straordinario di Vanoli lo divido in due situazioni. Quella tecnico/tattica, grazie alla quale ha dato qualità offensiva alla squadra. Quella mentale, non conosceva i giocatori ma ha dato senso di appartenenza ed equilibrio in mezzo al campo".

Si sofferma poi nuovamente sul cambio di allenatore: "Paolo Vanoli conosce l'ambiente, conosceva parecchi giocatori e dunque ha bruciato le tappe. Mastantuono dopo Venezia ha trovato un inizio di campionato diverso".

Chiude sulla fase difensiva: "La Fiorentina deve trovare equilibrio, a volte attaccano in tanti ma difendono in pochi".