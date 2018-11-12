Marco Ferrante: "Simeone mi assomiglia, per aiutarlo a sbloccarsi farei così..."

L’ex attaccante del Torino Marco Ferrante a Radio Bruno:

Simeone? Un po’ mi rivedo in lui, fisicamente siamo simili e pur essendo un po’ basso, come lui giocavo da punta. Secondo me il Cholito ha tutto per segnare tante reti, ha furbizia e tecnica, deve solo sbloccarsi e uscire dal tunnel. Fossi nella Fiorentina gli farei battere il prossimo rigore per aiutarlo.