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Marco Ferrante: "Simeone mi assomiglia, per aiutarlo a sbloccarsi farei così..."

L’ex attaccante del Torino Marco Ferrante a Radio Bruno:Simeone? Un po’ mi rivedo in lui, fisicamente siamo simili e pur essendo un po’ basso, come lui giocavo da punta. Secondo me il Cholito ha tutto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 17:50
Marco Ferrante: "Simeone mi assomiglia, per aiutarlo a sbloccarsi farei così..." -
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L’ex attaccante del Torino Marco Ferrante Radio Bruno:

Simeone? Un po’ mi rivedo in lui, fisicamente siamo simili e pur essendo un po’ basso, come lui giocavo da punta. Secondo me il Cholito ha tutto per segnare tante reti, ha furbizia e tecnica, deve solo sbloccarsi e uscire dal tunnel. Fossi nella Fiorentina gli farei battere il prossimo rigore per aiutarlo.

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