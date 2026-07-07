Marchini: "Udogie sarebbe il colpo perfetto per la Fiorentina. Fagioli è atteso dalla consacrazione"
Le dichiarazioni di Giampaolo Marchini sul mercato Viola e Nicolò Fagioli
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 14:57
Il giornalista de La Nazione, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "A me piacerebbe veramente tanto vedere Udogie con la maglia della Fiorentina; potrebbe essere la soluzione ideale per un reparto che si sta sviluppando molto bene. Credo che la Fiorentina si stia strutturando nella maniera migliore, anche per quanto riguarda il settore giovanile: sono pienamente a favore sulla scelta di Andreazzoli".
Su Fagioli: "La prossima stagione sarà decisiva, non tanto per la Fiorentina, ma per la sua definitiva consacrazione. Le premesse ci sono, poi però devono essere tradotte in prestazioni costanti per tutta la stagione".