Marchini prudente: "Contro il Napoli la Fiorentina dovrà dimostrare una ferocia agonistica ben diversa"

Il giornalista Giampaolo Marchini nel suo commento: "Trovare l’equilibrio non è più opzionale; è l’unica via per non vanificare il talento della rosa"

Il percorso iniziale della nuova Fiorentina di Paolo Vanoli somiglia a un puzzle a cui mancano ancora i pezzi decisivi, specie nel reparto arretrato. Se la fase offensiva mostra già sprazzi di un’identità precisa e coraggiosa, è la gestione delle sfumature difensive a rappresentare oggi il vero tallone d’Achille e la priorità assoluta del tecnico.

Il passaggio alla difesa a 3 (a oggi lontano) non è una mera questione di moduli, ma di letture. Nelle transizioni negative e sulle seconde palle, la squadra palesa ancora pericolosi ritardi nelle marcature preventive e nell’assorbire gli inserimenti. Per Vanoli, la priorità diventa la sincronizzazione dei movimenti: non basta scivolare di reparto, serve aggredire lo spazio con tempi unificati, evitando che l’ambizione di un calcio propositivo si traduca in vulnerabilità strutturale.

Domenica l’asticella si alza verticalmente. Al Franchi c’è il Napoli, un test spietato che non perdonerà le amnesie viste finora. Per contenere la qualità degli azzurri, la Fiorentina dovrà dimostrare una densità e una ferocia agonistica ben diverse. Trovare l’equilibrio non è più opzionale; è l’unica via per non vanificare il talento della rosa.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione