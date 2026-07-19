Marchini: "Paratici ha demolito il passato: Firenze ora sogna in grande, l'asticella si alza"

Giampaolo Marchini analizza la prima parte del mercato targato Fabio Paratici

L'opinione di Giampaolo Marchini sulle pagine de La Nazione sulla prima parte del mercato Viola: "La Fiorentina cambia pelle e Paratici demolisce il passato con un affondo feroce da 30 milioni per Oulai. Una fiammata improvvisa che spiazza la concorrenza, cancellando lo scetticismo di una piazza che ha sofferto e ora è pronta a esplodere d'entusiasmo".

"La famiglia Commisso ha dato il via libera e il DS non ha badato a spese, regalando a Grosso l'innesto per alzare il tasso tecnico in mediana. Firenze ora smette di nascondersi e inizia a sognare in grande: l'investimento economico è pesante, la pressione mediatica altissima”

Aggiunge: “Questa mossa di pura credibilità ("Se chiama Fabio…"), dimostra l'intenzione della proprietà di voler vincere subito, senza compromessi. Un patto con la gloria: Paratici ha avuto il via libera per spostare i confini del possibile, ora l'asticella si alza e nessuno potrà più fuggire dall'ambizione ora non dichiarata ma certificata, almeno finora, dal mercato”.