L'analisi Marchini: "Oulai il leone ivoriano, da consistenza alla mediana. Esce giustamente per evitare un secondo giallo"

Ottima prova in mediana, dove si distingue per concentrazione, solidità e continuità. Un po' troppo nervoso, viene sostituito soprattutto per evitare un secondo giallo già rischiato

Undici Leoni recita la coreografia della ’Fiesole’ e Vanoli risponde mandando subito il campo Oulai, il leone ivoriano, per dare consistenza alla mediana a protezione della difesa, insieme a Ndour, per un atteggiamento che cambia. In attacco, con il Pote dietro a Pellegrino, mentre sugli esterni Njie e Mastantuono. Ed è proprio dalle corsie, soprattutto quella di sinistra viola che arrivano i problemi, visto che Kolo Muani quando punta Viery nascono pericoli, anche perché Joao Mario subisce McKennie con troppa facilità. Subito il gol, infatti, la Juventus alza il ritmo ed entra nella metà campo viola. Ma la manovra insistita bianconera si scontra centralmente con la densità viola che però non riesce a contenere Kolo Muani, capace di svariare sulla fascia mancina, mandando in affanno la retroguardia avversaria.

Decisamente meglio nella ripresa, quando la Fiorentina alza il ritmo e anche il baricentro, aggredendo i bianconeri nelle loro metà campo, sfruttando corsa e qualità, soprattutto degli esterni. I rischi, eventualmente, sono stati nel finale (da entrambe le parti, per la verità), quando le squadre si sono allungate e i cambi di Vanoli sono andati nella direzione di mettere dentro forze fresche e preservare Oulai da un eventuale secondo giallo, sfiorato in un paio di occasioni.

Lo scrive stamattina Giampaolo Marchini sulla Nazione