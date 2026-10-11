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Marchini ormai è sicuro: "Fagioli e Oulai insieme non possono giocare insieme tanto da annullarsi a vicenda"

Troppo ampia la distanza tra i reparti che inevitabilmente finisce per mandare fuori giri le coperture e le transizioni, con la Fiorentina che fa fatica a ripartire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2026 11:34
Marchini ormai è sicuro: "Fagioli e Oulai insieme non possono giocare insieme tanto da annullarsi a vicenda" -
Rassegna Stampa
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Scelte per certi versi coraggiose quelle di Vanoli che ‘cede’ alla tentazione di schierare insieme dall’inizio sia Fagioli che Oulai, complice l’assenza di Atta. Davanti c’è Beto che insieme a Gnonto e Mastantuono chiudono il 4-3-3. Ma non è un problema di nomi e moduli, ma di spazio e tempo. Troppo ampia la distanza tra i reparti che inevitabilmente finisce per mandare fuori giri le coperture e le transizioni, con la Fiorentina che fa fatica a ripartire, andando in difficoltà sulle seconde palle. La certezza è che adesso Fagioli e Oulai insieme non possono giocare insieme tanto da annullarsi a vicenda.

Nella ripresa i cambi riportano la Fiorentina al 4-2-3-1 con Fagioli e Ndour a protezione della linea difensiva, mentre Mastantuono va a fare il suggeritore centrale. In questo momento l’assetto mligliore, soprattutto con Njie vivace sulla corsia.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione

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