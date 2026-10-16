Marchini: "Masta e Nico non devono essere il nuovo Diego o il nuovo Leo. Devono diventare i primi se stessi"

Da una parte il viola, mancino imprevedibile, fantasia e personalità da predestinato. Dall’altra Nico Paz, visione di gioco, qualità tecnica e capacità di incidere tra le linee

Ci sono gare che valgono tre punti e altre che accendono l’immaginazione. Fiorentina-Como, promette di essere entrambe, con un duello destinato a catturare gli sguardi. Quello tra Franco Mastantuono e Nico Paz, talenti chiamati a scrivere il proprio capitolo nella storia del calcio.

Da una parte il viola, mancino imprevedibile, fantasia e personalità da predestinato. Dall’altra Nico Paz, visione di gioco, qualità tecnica e capacità di incidere tra le linee. Due interpreti diversi, un’unica ambizione: trasformare il talento in grandezza. La sfida di Firenze sarà un banco di prova importante, non una sentenza sul loro futuro, ma un’occasione per misurare carattere e maturità.

Sul fondo c’è pure la maglia dell’Argentina, quella che porta con sé un’eredità quasi impossibile. Dopo Maradona e Messi, ogni nuovo numero 10 viene inevitabilmente confrontato con le due leggende che hanno superato i confini dello sport. Ma raccoglierne il testimone non significa imitarle: significa trovare una strada propria.

Masta e Nico non devono essere il nuovo Diego o il nuovo Leo. Devono diventare i primi se stessi. Domenica il futuro argentino avrà due volti e una domanda: chi saprà avvicinarsi per primo al proprio destino?

Lo scrive questa mattina in edicola Giampaolo Marchini su La Nazione