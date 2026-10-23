Marchini: "Lo spogliatoio è sereno, l'anno scorso si picchiavano. Vanoli una boccata d'aria fresca"

Le parole di Marchini durante il Pentasport di radio Bruno

Ospite a Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà tattiche della squadra e sul ritorno di Paolo Vanoli in panchina.

"Penso che il sentimento che si respira in città sia soprattutto quello della rassegnazione. Anche dopo la partita contro il Como non ho sentito così tanti fischi, anzi, ci sono stati anche degli applausi. So che quest'anno non ci sono i problemi della scorsa stagione, quando si ""picchiavano"". Credo quindi che il problema sia soprattutto tattico: la Fiorentina ha grosse difficoltà in fase difensiva, non riesce a diventare pericolosa con due o tre tocchi e quando viene aggredita alta va in difficoltà. Paratici questo lo sa perfettamente: ha voluto costruire una squadra con un'idea di gioco precisa e dare uno stile alla rosa. Il portiere, secondo me, è il minore dei problemi della Fiorentina. Anche contro il Como, prima dell'errore, aveva compiuto due o tre interventi decisivi. Il problema più grande è la difesa.

Lo spogliatoio ha accolto bene il ritorno di Vanoli. Lo si capisce anche dalle parole di Fagioli, che ha parlato della carica portata dal nuovo allenatore all'interno della squadra. Anche Mastantuono, dopo il gol del pareggio, è andato ad abbracciare Vanoli. Credo che il suo ritorno sia stato una boccata d'aria fresca per la Fiorentina, soprattutto rispetto al rapporto che c'era con il precedente allenatore".