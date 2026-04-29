Marchini: "Kean non ha rispetto, non mi sorprende il suo comportamento. Gud? Una grande delusione"

Le parole di Giampaolo Marchini che si sofferma sul momento in casa Fiorentina, su Kean e Gudmundsson

Il giornalista de La Nazione, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Caso Braschi? Ha giocato Balbo, quindi non capisco questa polemica sui giovani. A volte anche a noi piace inventarsi dei temi, ma Vanoli i giovani li fa giocare. Non credo sia questo il problema della stagione".

Su Kean: "Andare allo stadio a vedere i compagni è una questione di rispetto, poi ci possono essere mille spiegazioni. Anche attraverso questi gesti si ottiene il rispetto del gruppo. Non sono sorpreso, non è la prima volta che succede".

Su Gudmundsson: "Alla Fiorentina non ha mai fatto il suo vero ruolo. L'ha detto anche lui, deve fare il trequartista. Per me è forte e interessante, ma è una delle più grandi delusioni".