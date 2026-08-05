Marchini: "Il centenario senza Antognoni sarebbe incompleto. E' un pezzo insostituibile della Fiorentina"

Le parole di Marchini sulla prospettiva dell'assenza di Giancarlo Antognoni deciso a non presenziare per il Centenario della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha commentato i temi più caldi in casa Fiorentina, dal colpo Mastantuono alle prospettive della squadra di Fabio Grosso, fino alla vicenda legata a Giancarlo Antognoni.

Sull'arrivo di Mastantuono:

"L'impatto dell'operazione mi ricorda quello che ebbe l'arrivo di Mario Gomez, anche se si tratta di situazioni molto diverse, a partire dal fatto che Mastantuono arriva in prestito. È un acquisto che ha riportato entusiasmo dopo una stagione complicata e oggi in città si respira un'aria completamente diversa. Non sono rimasto particolarmente sorpreso, perché la società sta dimostrando di voler intervenire sul mercato con rapidità e decisione. È evidente che ci sia stato un cambio di passo".

Sulle prospettive della Fiorentina:

"Uno dei compiti più interessanti per Grosso sarà trovare il modo di far coesistere Oulai e Fagioli. Mi aspetto una squadra capace di adattarsi ai diversi avversari, cambiando assetto quando necessario. Per ambire all'Europa serviranno alternative valide in ogni ruolo, anche se la rosa è ancora in costruzione e ci sono diversi aspetti da completare, soprattutto nel reparto offensivo".

Sulla vicenda Antognoni:

"Antognoni rappresenta una parte fondamentale della storia della Fiorentina e un centenario senza di lui darebbe inevitabilmente la sensazione di essere incompleto. Allo stesso tempo, però, è giusto rispettare la sua decisione. Mi auguro che possa ripensarci: la società ha dimostrato grande rispetto nei suoi confronti e sarebbe bello vederlo presente in una ricorrenza così importante".