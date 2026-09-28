Marchini: "Dragusin ieri in difficoltà contro la Svezia, ma è ancora il baluardo della retroguardia"

Una prestazione al di sotto del suo potenziale e delle sue ultime prove in maglia viola soprattutto contro il Napoli dove si è imposto come vero leader indiscusso del reparto

L’eccezione che non cancella la regola. La prova opaca di Radu Dragusin nella sconfitta della sua Romania contro la Svezia (2-1) ha riacceso il dibattito sulla collocazione tattica del numero 3 viola, che resta adattissima per le idee di Vanoli. Schierato come leader centrale nella difesa costruita dal ct Hagi (Coubis e Ghița i due esterni), il difensore viola ha vissuto una serata per lui difficile. Ha sofferto l’incredibile mobilità del tandem Isak-Gyokeres, tra le più temibili del momento, mostrando qualche incertezza nel posizionamento sui palloni lunghi e nei tempi della marcatura a uomo, solitamente il suo punto forte.

Una prestazione al di sotto del suo potenziale e delle sue ultime prove in maglia viola - in una linea a 4 - soprattutto contro il Napoli dove si è imposto come vero leader indiscusso del reparto. Un passaggio a vuoto internazionale che non può cancellare lo spessore del classe 2002 e quanto di buono visto. Al contrario, la sua carriera testimonia come Dragusin sia un difensore moderno capace in passato di interpretare ad alti livelli anche la difesa a tre (come ai tempi del Genoa). Nonostante i meccanismi difensivi della nazionale abbiano scricchiolato, la capacità del rumeno di sapersi disimpegnare eventualmente su più spartiti tattici offre a Vanoli la certezza di un elemento strutturato, futuribile e pronto a diventare il riferimento della Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione