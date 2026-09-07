Marchegiani su Grosso: “Decisione sbrigativa, potrebbe essere legata ad altri dissapori in società"

Luca Marchegiani ha commentato l'esonero di Fabio Grosso

Ieri sera, durante la tradizionale messa in onda domenicale di Sky Calcio Club, è arrivata la notizia dell’esonero di Fabio Grosso. Gli ospiti presenti in studio hanno commentato la decisione della società, soffermandosi in particolare sulla tempistica dell’esonero. Tra questi, Luca Marchegiani, che ha espresso alcuni dubbi sulla scelta, commentando:

"Mi sembra un po' presto, anche per il mercato che c'è stato e che ha portato a numerosi inserimenti, che devono essere sistemati e non un procedimento veloce. Alcuni calciatori sono arrivati sei giorni fa, a me sembra una decisione legata a dei dissapori che ci sono stati in società".

Anche Costarcurta ha commentato la situazione attuale della Fiorentina, dichiarando:

"A me è sembrato un mercato con l'obiettivo di fare qualcosa di buono. Ha preso un centrale che sembrava affidabile. Io trovo tutti i calciatori molto interessante. Credo che gli acquisti siano ottimi".