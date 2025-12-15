15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:10

Marchegiani: "Retrocessione Fiorentina? Non facciamola passare come la fine di una squadra"

Marchegiani: “Retrocessione Fiorentina? Non facciamola passare come la fine di una squadra”

15 Dicembre

ACF FiorentinaLuca Marchegiani

"La Fiorentina sta subendo talmente tanto che non si rende conto in che situazione si trova"

L’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla crisi che sta affrontando la Fiorentina, partendo dal rapporto con la curva viola. Ecco le sue parole.

“Andare sotto la curva a fine partita può anche essere utile, in un momento particolare della stagione. Può anche essere una forma di rispetto, un modo per chiudere scusa, di una squadra che si sente ovviamente in colpa per la partita che ha fatto”.

Prosegue e conclude:
Però quello che vedo io è un gruppo di persone, non solo i giocatori, che sta subendo talmente tanto questa situazione, che quasi non si rende conto in che situazione si trova. Io non vedo una squadra che ha bisogno di chissà cosa dal mercato, rispetto alle altre squadre in lotta per la salvezza. Io mi auguro che la Fiorentina esca da questa situazione, ma non facciamo passare la retrocessione come la fine di una squadra”.

