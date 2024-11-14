Marchegiani: "Classifica corta? Fiorentina e Lazio sono lì perché favorite dalla mancata fuga delle big"

Le outsider stanno facendo benissimo, forse anche di più rispetto alle aspettative e giustamente sono lì

L'ex portiere ed opinionista Luca Marchegiani, è intervenuto a Sky Calcio Club per commentare la parte alta della classifica di Serie A e la lotta serrata tra le prime 6 squadre. Queste le sue parole in merito:

"Secondo me è colpa di chi non è scappato via, come l'Inter. Ci ha provato poi il Napoli, ma ha perso qualche punto con gli scontri diretti. All'inizio sembrava la Juventus, che poi non si è confermato lo straordinario inizio di stagione. Sono tutte squadre imperfette, e questo ha favorito le outsider come la Fiorentina e la Lazio che invece stanno facendo benissimo, forse anche di più rispetto alle aspettative e giustamente sono lì".

Borja Valero: “Non potevo ritirarmi con la retrocessione della Fiorentina. Con Firenze amore a prima vista”

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