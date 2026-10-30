Marcenaro arbitra Sassuolo-Fiorentina: l’ultimo precedente con i neroverdi fu una goleada Viola

Due sconfitte consecutive con Marcenaro per i Viola

Quattro successi e quattro ko, senza mai dividere la posta in palio. È questo il bilancio della Fiorentina nelle otto precedenti gare di Serie A dirette da Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova designato per la prossima sfida contro il Sassuolo. L'ultimo incrocio risale al 24 agosto, quando i viola furono travolti 4-0 dalla Roma all'Olimpico, nella giornata inaugurale del campionato.



Anche il precedente appuntamento con il fischietto ligure aveva lasciato l'amaro in bocca: il 30 novembre 2025 la Fiorentina era uscita sconfitta per 2-0 dalla trasferta contro l'Atalanta. Per ritrovare l'ultima vittoria bisogna invece risalire al 25 maggio 2025, quando il 3-2 sul campo dell'Udinese permise ai gigliati di conquistare la qualificazione alla Conference League.



Tra gli episodi più significativi c'è il 2-1 contro la Lazio del 22 settembre 2024. In quella circostanza Marcenaro assegnò due calci di rigore alla Fiorentina, entrambi trasformati da Albert Gudmundsson.



Completa il quadro il netto 5-1 rifilato proprio al Sassuolo il 28 aprile 2024.

Ed è proprio quest'ultimo precedente a strappare un sorriso ai tifosi viola in vista della prossima sfida: una vittoria larga e convincente contro lo stesso avversario che la Fiorentina si prepara ad affrontare nuovamente. Con Marcenaro, finora, il pareggio non è mai arrivato.

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO