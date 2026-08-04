Marca: "Mastantuono a un passo dalla Fiorentina. Telefonata tra il giocatore e Grosso"

l talento argentino ha dato il via libera al progetto viola e ha avuto un colloquio con Grosso e Paratici. Restano da definire gli ultimi dettagli tra Fiorentina e i Blancos

Franco Mastantuono si prepara all'imminente trasferimento in prestito alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Marca, questa mattina il classe 2007 argentino non si è allenato con il resto della squadra, svolgendo lavoro individuale in palestra in attesa che venga definita la sua cessione in viola.

La Fiorentina è stata il primo club a muoversi concretamente per il prestito di Mastantuono, avviando i contatti con il Real Madrid e anticipando la concorrenza delle altre società di Serie A. Nella giornata di martedì, i due club hanno avuto un nuovo contatto dopo il sì del giocatore al progetto viola. Il talento argentino avrebbe parlato con Fabio Grosso e Fabio Paratici, convincendosi del ruolo centrale che il club toscano intende affidargli.

A confermare l'imminenza dell'operazione ci sono anche gli ultimi segnali arrivati da Valdebebas: Mastantuono è rimasto fuori dall'amichevole contro la Fiorentina e, nelle ultime due giornate, si è allenato a parte in palestra mentre le parti definivano gli ultimi dettagli del prestito. Resta da trovare l'intesa sulla ripartizione dell'ingaggio, ultimo nodo da sciogliere prima della chiusura dell'affare, attesa nei prossimi giorni.