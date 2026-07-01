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Dalla Spagna: "Anche il Nottingham Forest su Oso. Si inserisce nella corsa con Fiorentina e Strasburgo"

Non solo il club viola è interessato a Oso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 16:39
Dalla Spagna: "Anche il Nottingham Forest su Oso. Si inserisce nella corsa con Fiorentina e Strasburgo" -
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Si allarga la concorrenza per Oso. Secondo quanto riportato da Marca, il Nottingham Forest si è inserito nella corsa al centrocampista del Siviglia, già seguito dalla Fiorentina e dallo Strasburgo. Il club inglese avrebbe manifestato interesse per il giocatore, aumentando così il numero delle pretendenti per il talento del club andaluso. La Fiorentina continua a monitorare la situazione, ma dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più folta per arrivare a Oso.

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