Dalla Spagna: "Anche il Nottingham Forest su Oso. Si inserisce nella corsa con Fiorentina e Strasburgo"

Non solo il club viola è interessato a Oso

Si allarga la concorrenza per Oso. Secondo quanto riportato da Marca, il Nottingham Forest si è inserito nella corsa al centrocampista del Siviglia, già seguito dalla Fiorentina e dallo Strasburgo. Il club inglese avrebbe manifestato interesse per il giocatore, aumentando così il numero delle pretendenti per il talento del club andaluso. La Fiorentina continua a monitorare la situazione, ma dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più folta per arrivare a Oso.