Marassi non è un campo facile, il Napoli costretto al pareggio, contro il Genoa è 2-2. Il racconto della gara

Finisce 2-2 l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A tra Genoa e Napoli. Brutta prestazione per i campioni d’Italia, che vanno sotto di due gol a Marassi: Bani su sviluppi d’angolo nel primo tempo, Retegui da rapace nella ripresa. Ma nel finale gli uomini di Garcia riescono a evitare la seconda sconfitta consecutiva, rimontando i due gol di svantaggio, prima con un tiro fulmineo di Raspadori e poi con una volée di Politano.

Alberto Gilardino si copre e vara un inedito 4-4-2, molto simile a un 3-5-2, inserendo anche De Winter sulla destra, con Sabelli davanti a lui e Martin da terzino sinistro. E rinunciando così a un uomo davanti: fuori Malinovskyi, Gudmundsson supporta Retegui. In casa Napoli Rudi Garcia lancia dal primo minuto Ostigard in difesa, preferendolo a Rrahmani. L’altro posto se lo prende Juan Jesus su Natan. Mario Rui la spunta su Olivera e debutta dall’inizio. Davanti, al posto dell’affaticato Politano, c’è Elmas con Osimhen e Kvaratskhelia. Il Genoa è molto attendista, il Napoli fa la partita, come da copione.

Alla prima ripartenza Gudmundsson va vicino al gol, ma la sua posizione è irregolare. Poco dopo è il Napoli a rendersi pericoloso, ma il tiro di Osimhen a botta sicura viene murato. La formazione di Garcia continua ad avere il predominio territoriale, ma la manovra ha poca velocità e non riesce mai a sorprendere il Grifone. Che poi passa a cinque minuti dalla fine del primo tempo su sviluppo di calcio d’angolo: De Winter spizza sul primo palo, Bani sbuca sul secondo e di testa spinge in rete l’1-0. La reazione azzurra sta in una combinazione Elmas-Di Lorenzo, terminata con un nulla di fatto. All’intervallo è 1-0 a Marassi.

Stesso canovaccio del primo tempo quando le squadre rientrano in campo: il Napoli fa la partita, il Genoa riparte. E segna, ancora. Stavolta ci pensa Retegui a sfruttare un cross basso di Strootman e il fatto che Ostigard, il suo marcatore, sia a terra: davanti a Meret resta freddo, lo trafigge e realizza il suo secondo gol in Serie A. E’ sempre più spenta la luce in casa Napoli, che anche dopo il 2-0 rossoblù continua a far fatica a costruire trame di gioco convincenti, nonostante l’ingresso in campo di Raspadori e il passaggio al 4-2-3-1.

La prima palla gol azzurra della ripresa è un destro di Kvaratskhelia, tutt’altro che irresistibile, e arriva addirittura al 72′. E quattro minuti dopo arriva anche la rete che accorcia le distanze. Se la inventa, dal nulla, Raspadori: sinistro fulmineo su imbeccata di Cajuste, una conclusione fantastica che non dà scampo a Martinez. Passano appena 8 minuti e il Napoli trova anche il pareggio, completando la rimonta: l’assist è di Zielinski, il sinistro al volo stupendo di Politano che strappa applausi al Settore Ospiti.