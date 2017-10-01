Maran ride e scherza: "Nonostante fossimo in vantaggio nel finale abbiamo anche provato a chiuderla. Castro? Oltre a cantare sa giocare bene. La Fiorentina..."

Il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran è intervenuto su Radio Rai al termine della grande vittoria contro la Fiorentina: "Sono soddisfatto, ho visto il giusto spirito di squadra. Siamo partiti non...

Il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran è intervenuto su Radio Rai al termine della grande vittoria contro la Fiorentina: "Sono soddisfatto, ho visto il giusto spirito di squadra. Siamo partiti non benissimo, poi siamo cresciuti. Nonostante fossimo in vantaggio nel finale abbiamo anche provato a chiuderla. Castro? Oltre a cantare sa giocare pure bene (ride, ndr). Abbiamo trovato una Fiorentina che ci ha messi in difficoltà, non ci siamo mai disuniti, dobbiamo continuare così".