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Maran ride e scherza: "Nonostante fossimo in vantaggio nel finale abbiamo anche provato a chiuderla. Castro? Oltre a cantare sa giocare bene. La Fiorentina..."

Il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran è intervenuto su Radio Rai al termine della grande vittoria contro la Fiorentina: "Sono soddisfatto, ho visto il giusto spirito di squadra. Siamo partiti non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 17:59
Maran ride e scherza: "Nonostante fossimo in vantaggio nel finale abbiamo anche provato a chiuderla. Castro? Oltre a cantare sa giocare bene. La Fiorentina..." -
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Il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran è intervenuto su Radio Rai al termine della grande vittoria contro la Fiorentina: "Sono soddisfatto, ho visto il giusto spirito di squadra. Siamo partiti non benissimo, poi siamo cresciuti. Nonostante fossimo in vantaggio nel finale abbiamo anche provato a chiuderla. Castro? Oltre a cantare sa giocare pure bene (ride, ndr). Abbiamo trovato una Fiorentina che ci ha messi in difficoltà, non ci siamo mai disuniti, dobbiamo continuare così".

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