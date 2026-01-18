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Mandragora: "Un anno mezzo fa abbiamo perso Joe e ora Commisso, una grande perdita"

Rolando Mandragora ha portato a casa il premio MVP e poi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria della Fiorentina sul Bologna, queste le sue parole:"Sto indossando la maglia del pres...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2026 17:29
Mandragora: "Un anno mezzo fa abbiamo perso Joe e ora Commisso, una grande perdita" - Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Rolando Mandragora ha portato a casa il premio MVP e poi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria della Fiorentina sul Bologna, queste le sue parole:

"Sto indossando la maglia del presidente. Una grande perdita, un anno e mezzo fa abbiamo perso Joe e ora lui. Abbiamo perso punti di riferimento importanti Un grande abbraccio alla famiglia che soffre. Speriamo di regalargli altre soddisfazioni Abbiamo voluto e cercato la vittoria. Stiamo facendo prestazioni da un po’ di tempo, l’abbiamo portata a casa soffrendo. Ci godiamo la vittoria e poi ci portiamo a casa la prestazione"

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