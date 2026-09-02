Mandragora torna al Filadelfia: "Bello essere qua. Torno volentieri per dare una mano alla squadra"
Le prime parole del centrocampista al suo arrivo al centro sportivo granata
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2026 14:20
Rolando Mandragora ha lasciato la Fiorentina, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera con il ritorno in maglia granata. Il centrocampista è passato a titolo definitivo al Torino per un'operazione da 7 milioni di euro.
Proprio oggi, Mandragora ha raggiunto il centro sportivo Filadelfia, dove ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore granata. Queste le sue parole:
"E' bello rivedere il Filadelfia, sono contento di essere qua. Al Torino avevo lasciato qualcosa in sospeso. Qui sono sempre stato bene, l'ho detto tantissime volte e ci torno volentieri per dare una mano ai miei compagni."