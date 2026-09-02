Mandragora torna al Filadelfia: "Bello essere qua. Torno volentieri per dare una mano alla squadra"

Le prime parole del centrocampista al suo arrivo al centro sportivo granata

Rolando Mandragora ha lasciato la Fiorentina, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera con il ritorno in maglia granata. Il centrocampista è passato a titolo definitivo al Torino per un'operazione da 7 milioni di euro.

Proprio oggi, Mandragora ha raggiunto il centro sportivo Filadelfia, dove ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore granata. Queste le sue parole:



"E' bello rivedere il Filadelfia, sono contento di essere qua. Al Torino avevo lasciato qualcosa in sospeso. Qui sono sempre stato bene, l'ho detto tantissime volte e ci torno volentieri per dare una mano ai miei compagni."