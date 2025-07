Nella giornata di oggi il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, e la sua compagna, Lucia Persico, si sono sposati con rito religioso. Alla cerimonia era presente il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, oltre ad altri ex giocatori Viola e non, come il difensore e grande amico di Mandragora, Armando Izzo che ha postato una foto dei due sposi all’altare sulle storie del proprio profilo Instgram.